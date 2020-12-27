Сергей Лавров: Если система на базе «акта Родченкова» будет внедрена - это будет позором для спорта

- Руководитель американского агентства по борьбе с допингом уже обрушился на ВАДА с резкими обвинениями, что оно выгораживает русских, и что эту организацию саму нужно реформировать. Параллельно пригрозил, что на базе пресловутого «акта Родченкова» будет создана, уже создается по большому счету, система в США, которая будет работать и оттеснит ВАДА на обочину мировых спортивных дискуссий по поводу борьбы с допингом. Я считаю, что это будет позор для всего спорта, если эта система будет действительно внедрена, - рассказал Лавров в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «акт Родченкова» назван в честь бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории и главного информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Закон, подписанный президентом Дональдом Трампом, касается уголовного преследования определенных лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, и требует возмещения ущерба пострадавшим от такого сговора.