Роскомнадзор потребовал от Google возобновить доступ к YouTube-каналам «Ахмата» и АСА

«Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA)», - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.

Напомним, что в пятницу пресс-служба «Ахмата» сообщила, что клубный канал в YouTube был заблокирован, без каких-либо оснований, при этом отметив, что у команды «есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола».

Позже президент российской лиги смешанных единоборств АСА Алексей Яценко назвал действия США в отношении лиги незаконными:

«Считаю, что вступившие в силу санкции США в отношении нашей организации без нормативного акта и суда являются полностью незаконными. Нарушены права юридического лица, принципы состязательности и право на защиту. Блокировкой YouTube-канала США незаконно нанесли ущерб интересам миллионам болельщиков ММА, которые много лет следили, болели и переживали за выступлениями спортсменов на турнирах нашей Лиги».