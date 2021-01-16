Google объяснил блокировку YouTube-канала «Ахмата» санкциями Минфина США

- В соответствии с законодательством США Министерство финансов США требует от компаний соблюдать широкий перечень ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) как находящиеся под санкциями. Поскольку OFAC признала их таковыми, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов, - цитирует ТАСС пресс-службу компании Google.

Напомним, что в минувшую пятницу пресс-служба «Ахмата» сообщила, что клубный канал в YouTube был заблокирован, без каких-либо оснований, при этом отметив, что у грозненской команды «есть достаточно технических средств и возможностей, чтобы доносить информацию о деятельности клуба до болельщиков и любителей футбола».

Позже Роскомнадзор направил письма в адрес компании Google LLC с требованием снять все ограничения доступа к официальным YouTube-каналам футбольного клуба «Ахмат» из Грозного и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA). Кроме этого ведомство отметило, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.

Ранее Минфин США внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции, в частности, вводятся в отношении футбольного клуба «Ахмат», организации Absolute Championship Akhmat (ACA), клуба смешанных единоборств «Ахмат».