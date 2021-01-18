Минспорт ожидает начало массовой вакцинации спортсменов с марта

Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что начало вакцинации спортсменов сборных команд России ожидается в марте.

Спортсмены сборных команд России готовятся к вакцинации. Да, действительно, в декабре мы провели большое совещание с ФМБА, Олимпийским комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями, главами тренерских штабов, и принято решение, что мы приступаем к вакцинации. Естественно, она будет добровольной для каждого.

Идут консультации по регламенту вакцинации с Минздравом России, Роспотребнадзором. Есть ограничения по спортсменам: спортсмен не должен находиться в соревновательном периоде, не должен находиться в сложных физических нагрузках, чтобы не истощать свой иммунитет. Пока профессиональные спортсмены не привились, мы ожидаем график массовой вакцинации с марта месяца, - рассказал Морозов в эфире телеканала «Россия 24».