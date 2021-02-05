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05 февраля 12:35

«Лига ставок» выиграла суд у НТВ

Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил исковые требования БК «Лига Ставок» в отношении АО «Телекомпания НТВ» и признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию БК «Лига Ставок» сведения, изложенные во фрагментах видеоролика на телеканале НТВ.

Суд обязал ответчика опубликовать на сайте www.ntv.ru резолютивную часть решения суда на срок не менее четырнадцати дней.

Напомним, что 10 апреля 2020 года на интернет сайте www.ntv.ru, а также в эфире телеканала «НТВ» был выпущен сюжет, посвященный незаконной игорной деятельности, под названием «Нечестная игра». При этом в видеоролике неоднократно фигурировал товарный знак «Лига Ставок», съемки производились, в том числе, в одном из клубов компании. В целом сюжет формировал у зрителей стереотип о незаконном, криминальном характере деятельности, включал в себя обвинения в адрес компании в невыплате выигрышей и способствовал созданию ложного представления о БК «Лига Ставок», как о грубом нарушителе законодательства РФ.

Экспертная оценка показала, что сведения, показанные в видеоролике телекомпании «НТВ», порочат деловую репутацию букмекерской компании «Лига Ставок».

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