«Лига ставок» выиграла суд у НТВ

Суд обязал ответчика опубликовать на сайте www.ntv.ru резолютивную часть решения суда на срок не менее четырнадцати дней.

Напомним, что 10 апреля 2020 года на интернет сайте www.ntv.ru, а также в эфире телеканала «НТВ» был выпущен сюжет, посвященный незаконной игорной деятельности, под названием «Нечестная игра». При этом в видеоролике неоднократно фигурировал товарный знак «Лига Ставок», съемки производились, в том числе, в одном из клубов компании. В целом сюжет формировал у зрителей стереотип о незаконном, криминальном характере деятельности, включал в себя обвинения в адрес компании в невыплате выигрышей и способствовал созданию ложного представления о БК «Лига Ставок», как о грубом нарушителе законодательства РФ.

Экспертная оценка показала, что сведения, показанные в видеоролике телекомпании «НТВ», порочат деловую репутацию букмекерской компании «Лига Ставок».