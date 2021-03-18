Матыцин покинет пост президента FISU

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин временно покинет пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«В FISU было направлено письмо WADA о необходимости выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Мы сейчас завершаем диалог. Скорее всего, приостановлю на тот период деятельности, часть полномочий в соответствии с уставом FISU будет передана первому вице-президенту», - сказал Матыцин в интервью программе «Специальный гость» на телеканале RTVI.

Напомним, что из-за санкций WADA и по решению CAS российским чиновникам, в том числе работникам министерств, запрещено до 16 декабря 2022 года занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях.