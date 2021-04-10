Россия заплатила WADA обязательный взнос за 2021 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от России обязательный ежегодный взнос за 2021 год в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на финансовый отчет организации.

Размер взноса увеличивается ежегодно на 8%. Так в 2020 году Российская Федерация заплатила $1 015 977, а в 2021 - $1 091 877.

Наибольшие взносы в 2021 году WADA начисляло США ($2 931 923) и Канаде ($1 465 962).

Напомним, что из-за последних расследований, связанных с исследованием данных московской лаборатории, РУСАДА должно в течении двух лет, начиная от 17 декабря, погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, а российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпиадах будут выступать под нейтральным флагом.