В марте РУСАДА выявило пять случаев возможных нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство в марте текущего года открыло пять дел о возможных нарушениях антидопинговых правил.

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации, их выявил отдел по обработке результатов. За минувший год РУСАДА выявило в стране 108 возможных нарушений.

Фамилии нарушителей, согласно Всемирному антидопинговому кодексу, могут быть обнародованы лишь после завершения расследований.

Ранее РУСАДА получило 75 запросов от российских легкоатлетов на присвоение нейтрального статуса для участия в международных стартах.