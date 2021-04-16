Опубликована спортивная программа ПМЭФ-2021

«Последствия пандемии еще сильнее акцентировали роль занятий спортом для человека и общества. Поэтому закономерно, что у Форума, посвященного в том числе переосмыслению новой нормальности, будет мультиспортивная программа», - рассказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Первым спортивным мероприятием, прошедшим под эгидой ПМЭФ-2021, стал матч по конному поло, прошедший в Дубае 7 апреля. Также в апреле состоится Roscongress MCC Club по шахматам – 16 апреля участников примет Московский столичный клуб.

2 июня на площадке Форума финиширует «Ралли Мира», организатором которого является фонд «Будущее Родины». Вечером этого же дня лидеры политики, бизнеса и звезды спорта встретятся на льду «Таврического сада» в гала-матче Roscongress Cup по хоккею. 3 июня участники ПМЭФ смогут подзарядиться энергией для дальнейшей работы на Форуме на турнире по сквошу.

4 июня на «Сибур-Арене» впервые в спортивно-зрелищную программу ПМЭФ включен вечер профессионального бокса, хэдлайнером которого станет бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Михаил Алоян. Кроме того, 4 июня под эгидой ПМЭФ состоится дебют клубного турнира по дзюдо «Вызов», а также возьмет старт чемпионат бизнес-клубов по парусному спорту в Центральном яхт-клубе Санкт-Петербурга, который продлится до 6 июня.

5 июня состоятся турниры по гольфу, теннису и конкуру. В программу гольф-турнира уже традиционно войдут мастер-классы и развлекательная программа для гостей. Также 5 июня будет дан старт трофи-рейду «Ладога Трофи» и Кубку РАФ на классических автомобилях.