Премия и Форум «Спорт и Россия-2021» пройдет в конце мая в Казани

Одним из самых важных трендов последнего времени стало активное внедрение цифровых технологий, что говорит о необходимости популяризации и поддержки успешных проектов в данной сфере для содействия продвижению отрасли в целом и цифровизации спорта в частности. В связи с этим, впервые Премия и Форум «Спорт и Россия-2021» пройдет совместно с главным российским конкурсом в сфере цифровизации – Digital Leaders Award.

В рамках специального проекта ежегодная Премия Digital Leaders Award отметит лучшие проекты цифровизации участников проекта «Спорт и Россия». Награждение победителей пройдет в таких номинациях как: Платформы для развития спорта и физической культуры; Услуги по аналитике спортивных событий; Управление спортивной инфраструктурой; Сервисы для занятий гражданами спортом и здоровьем; Сервисы для спортивных общественных организаций; Геймификация реальности в спорте; Киберспорт; Программы повышения квалификации для кадров физкультурно-спортивной сферы и многих других.

Кроме того, пандемия показала необходимость переориентации туризма на внутренний рынок. Для поддержки и продвижения внутреннего туризма и активного отдыха в России, организаторы Премии и Форума «Спорт и Россия» приняли решение о создании Премии в области активного отдыха и туризма, которая присуждается за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на укрепление, развитие и организацию активного отдыха граждан, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности, а также реализацию финансовой и инвестиционной политики в гостинично-туристском комплексе.

Неизменным остается форум #БизнесСпортИнвестиции, который станет деловой площадкой для ведущих российских и международных специалистов в области практической реализации спортивных проектов, спортивного маркетинга, инвестиций в спорт и др.

На Форуме участники обсудят актуальные темы в мире спорта, в сфере развития партнерства в области спорта и здорового образа жизни, обменяются опытом и успешными практиками.