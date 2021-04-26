Фестиваль бега ROSA RUN пройдет в Сочи в майские праздники

Особенность фестиваля в том, что в спортивную программу включены четыре забега, которые отличаются друг от друга форматом, протяженностью и сложностью.

В первый день пройдет вертикальный километр ROSA PEAK (протяженность дистанции 7 км, максимальный набор 1150 м). Старт будет дан участникам в горной Олимпийской деревни, а финиш – на вершине горы Роза Пик.

Во второй – увлекательный беговой квест с заданиями разной сложности – ROSA QUEST, а в заключительный день состоится горный трейл – испытание для настоящих спортсменов (дистанции 8 и 26 км, максимальный набор – 450 и 1200 м).

Кроме спортивной программы участников фестиваля ROSA RUN ждут тематические вечеринки и ЭКСПО. На третий день фестиваля гости станут участниками семейного карнавала ROSA CARNIVAL и смогут перевоплотиться в персонажей любимых мультфильмов.

Контакты для аккредитации: Нина Атутина, +7 (925) 419-30-12, nina.atutina@iron-star.com