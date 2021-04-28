Виталий Милонов - о снятии флага России на ЧМ по шашкам: Нужно вручить послу Польши ноту протеста

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал снятие флага России на чемпионате мира по шашкам, проходящем в Польше.

«Считаю, что это хамство. По сути дела, это нападение на наш флаг. Нужно срочно вызвать посла Польши, вручить ноту протеста, прекратить все это разрывом дипломатических связей. Думаю, что это серьезный вызов и оскорбление. Все отношения с Польшей прекратить, границы закрыть, рейсы отменить», - приводит слова Милонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что данное событие произошло на четвертый день противостояния за титул чемпиона мира между полячкой Натальей Садовской и россиянкой Тамаро Тансыккужиной. Встречу выиграла представительница сборной Польши.