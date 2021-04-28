Тансыккужина прокомментировала снятие флага со стола во время финала чемпионата мира по шашкам

В Польше во время матча за звание чемпионки мира по шашкам случился инцидент, который затмил собой спортивную составляющую турнира. Во время четвертого раунда финала между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Наталией Садовской со стола убрали национальный флаг РФ.

«То, что сняли флаг во время игры, было полной неожиданностью! Главный судья отказался делать это во время игры. Организаторы вынуждены были делать это под давлением. Так они мне объяснили после поединка», – цитирует россиянку «Спорт-Экспресс».

Шестикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина уступает после четырех раундов претендентке на титул из Польши. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 балла. На данный момент Садовска ведет 32:16. Завершится противостояние 3 мая.