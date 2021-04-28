Главный тренер сборной России по шашкам: Организаторы, подойдя к игровому столу, нарушили регламент

Генеральный секретарь Всемирной федерации шашек, вице-президент Федерации Шашек России, главный тренер сборной России Юрий Черток заявил, что, снимая флаг России во время игровой партии, организаторы чемпионата мира по шашкам, проходящего в Польше, нарушили регламент.

«Это прямое нарушение регламента. Кроме главного судьи никто не может подойти к столу и даже в игровую зону, только участники и главный судья. Он был категорически против. Главный арбитром был Айрат Нургазиев из Казахстана. Все поддерживают такую оценку, что это было грубое вмешательство в игровой процесс», - приводит слова Чертока «RT на русском».

Напомним, что во время одной из партий противостояния за звание чемпиона мира по шашкам между полячкой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной организаторы турнира убрали со стола российский флаг. Встречу выиграла представительница сборной Польши. Теперь полячка ведет в противостоянии со счетом 32:16.