Свищев назвал снятие российского флага во время ЧМ по шашкам «хамским поступком»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал снятие российского флага со стола во время поединка действующей чемпионки мира из России Тамары Тансыккужиной и претендентки на титул Наталии Садовской из Польши.

«К сожалению, у меня есть две версии: либо это разгильдяйство организаторов, которые невнимательно смотрят за решением CAS и не выполняют обязательства. Там четко прописано, что можно использовать российской делегации, в чем можно ходить, а в чем – нет. Это невнимательное отношение, которое повлекло за собой нарушение регламента: поставили флаг, поставили таблички. Либо, что еще хуже, – это целенаправленная провокация с целью еще раз обратить внимание на непростые отношения Польши и Российской Федерации. Итог один: это хамский поступок во время турнира, который однозначно привлек внимание всей мировой спортивной общественности – такие вещи недопустимы», – цитирует Свищева «Чемпионат».

Отметим, Тамара Тансыккужина уступает после четырех раундов со счетом 16:32. Победитель должен набрать 54 балла. Завершится противостояние 3 мая.