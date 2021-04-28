Юрий Черток: Совет Всемирной федерации шашек принял решение соблюдать требования WADA

Генеральный секретарь Всемирной федерации шашек, вице-президент Федерации Шашек России, главный тренер сборной России Юрий Черток рассказал, что Всемирная федерация шашек решила исполнять требования WADA по лишению российских спортсменов флага на чемпионатах мира.

«Между нами, Всемирной федерацией шашек, и WADA шли переговоры, довольно жесткие. К нам этот допинговый скандал не имеет абсолютно никакого отношения. Во-первых, весьма сомнительно само применение допинга в шашках. Во-вторых, все наши допинг-пробы идут напрямую в WADA, минуя Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), и к нам никаких претензий не было. Даже стоял вопрос о выходе из соглашения с WADA, но всё-таки совет FMJD принял решение соблюдать требования», - приводит слова Чертока »RT на русском».

Напомним, что во время одной из партий противостояния за звание чемпиона мира по шашкам между полячкой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной организаторы турнира убрали со стола российский флаг. Встречу выиграла представительница сборной Польши. Теперь полячка ведет в противостоянии со счетом 32:16.