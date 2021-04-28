Губерниев - о снятии российского флага во время партии по шашкам: Нужны санкции к организаторам

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение об инциденте, когда во время партии матча по шашкам за звание чемпиона мира убрали российский флаг.

«Вопиющий непрофессионализм. Люди играют в шашки, это высокоинтеллектуальная игра, и ни с того ни с сего появляется какой-то мужик во время матча, что за дичь вообще? Нужны санкции к организаторам матча. Поляки пробили дно. Это то же самое, как если бы во время пробития пенальти перед игроком появилась газонокосилка. Другого времени у них не нашлось, чтобы это сделать?» - приводит слова Губерниева Sport24.ru.

Напомним, что во время одной из партий противостояния за звание чемпиона мира по шашкам между полячкой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной организаторы турнира убрали со стола российский флаг. Встречу выиграла представительница сборной Польши, которая теперь ведет в противостоянии со счетом 32:16.