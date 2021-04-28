Станислав Поздняков: Организаторы ЧМ по шашкам выполнили решение CAS ненадлежащем образом

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал грубейшей ошибкой действия организаторов чемпионата мира по шашкам, когда они убрали российский флаг прямо во время одной из партий.

«Можно только выразить сожаление, потому что это произошло во время матча. Грубейшая ошибка организаторов, которые должны были надлежащим образом имплементировать решение CAS, как это делают федерации по олимпийским видам спорта. Надеюсь, что в будущем организаторы и международные федерации будут более внимательно относиться к таким чувствительным моментам», - приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, что за шахматную корону среди женщин борются полячка Наталья Садовская и россиянка Тамара Тансыккужина. После четвертого дня представительница Польши ведет со счетом 32:16.