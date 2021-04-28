Президент Федерации шашек Польши извинился за то, что флаг России убрали во время партии

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка принес извинения за то, что организаторы чемпионата мира по шашкам убрали флаг России во время одной из партий.

«Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры, иначе WADA исключит Международную федерацию шашек уже сегодня. Мы приносим извинения за возникшие неудобства», - приводит слова Решки ТАСС с ссылкой на Sport.onet.

Напомним, что за шахматную корону среди женщин борются полячка Наталья Садовская и россиянка Тамара Тансыккужина. После четвертого дня представительница Польши ведет со счетом 32:16.