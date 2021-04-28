Юрий Черток: На организаторов ЧМ по шашкам оказало давление Министерство спорта Польши

Генеральный секретарь Всемирной федерации шашек, вице-президент Федерации Шашек России, главный тренер сборной России Юрий Черток считает, что организаторам чемпионата мира по шашкам пришлось убрать флаг России из-за давления кого-то из Министерства спорта Польши.

«Нельзя забывать об одном пикантном моменте — что руководителем WADA является поляк Витольд Банька. Во время матча кто-то из Министерства спорта Польши надавил на организаторов, чтобы немедленно сняли флаг, иначе FMJD вылетит из WADA. Нас это не сильно пугало, но организаторы испугались за всемирную федерацию», - приводит слова Чертока «RT на русском».

Напомним, что во время одной из партий противостояния за звание чемпиона мира по шашкам между полячкой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной организаторы турнира убрали со стола российский флаг. Встречу выиграла представительница сборной Польши. Теперь полячка ведет в противостоянии со счетом 32:16.