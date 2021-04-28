Песков - о снятии флага России на ЧМ по шашкам: Очень досадное происшествие, но инцидент исчерпан

«Это досадное происшествие. Но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес извинения. Думаю, этот случай нужно просто считать исчерпанным. Он добавил, что это происшествие тем досаднее, что россиянка проиграла в этом матче. Думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим происшествием», - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, что во время одной из партий матча за звание чемпиона мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и представительницей Польши Натальей Садовской организаторы турнира убрали со стола флаг РФ.

Встречу выиграла соперница россиянки. Садовская ведет в противостоянии со счетом 32:16.