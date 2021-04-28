Анатолий Шкодин: Мы не были осведомлены, что не можем использовать флаг России

Вице-президент федерации Анатолий Шкодин заявил, что российских шашистов не предупреждали о невозможности размещения флага на столе во время соревнований.

«Федерация шашек России не была осведомлена о том, что мы не можем использовать флаг России. Во время матча позвонили из WADA и сказали так сделать. Нас никто не ставил в известность. В ближайшее время будет дан официальный комментарий от Федерации шашек России», – цитирует Шкодина Sport24.

Напомним, мужчина убрал со стола триколор прямо во время партии финала за мировую шашечную корону, проходившего в Варшаве 27 апреля. В связи с санкциями WADA россияне не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.