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28 апреля 19:14

WADA не собиралось и не просило убирать флаги во время матча за звание ЧМ

Всемирное антидопинговое агентство отреагировало на инцидент со снятием российского флага во время матча за звание чемпионки мира по шашкам.

«Все стороны, подписавшие всемирный антидопинговый кодекс, включая Всемирную федерацию шашек (FMJD), обязаны соблюдать условия решения CAS от декабря 2020 года о том, что РУСАДА не соответствует всемирному кодексу, что влечет за собой ряд последствий. Заметив, что решение CAS не выполнялось должным образом на матче за титул чемпионки мира по шашкам, WADA 22 апреля обратилось в FMJD с просьбой исправить несоответствия как можно скорее. WADA не собиралось и не просило убирать флаги во время матча. То, каким образом их убрали, не вопрос для WADA. Единственным намерением WADA было обеспечить правильное выполнение решения CAS, которое должно было быть исполнено FMJD еще до начала мероприятия», - приводят «РИА Новости» ответ WADA.

Инцидент произошел во время партии матча за мировую корону между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовской из Польши, который проходит в Варшаве.

Организатор во время матча соревнований подошел к столу и отклеил наклейку с российским триколором и именем спортсменки, а также убрал со стола флаг РФ.

источник: «РИА Новости»
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