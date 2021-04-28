Матыцин - о скандале на ЧМ по шашкам: Организатор должен был заранее проработать вопрос с флагом РФ

«Организаторам турнира по шашкам также нужно было проработать этот вопрос заранее, а не совершать столь некорректный поступок, убирая в разгар игры российский флаг со стола участниц финала. К сожалению, это действие могло оказать негативное психологическое воздействие на Тамару Тансыккужину, потому что в этом виде спорта для спортсменов важна концентрация во время матча. Надеюсь, что в будущем на международных стартах подобный инцидент больше не повторится», - приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта России.

Во время четвертой партии финала между Тамарой Тансыккужиной и полячкой Наталией Садовской к столу подошел организатор и убрал с него флаг РФ.

Россиянка уступила в этой партии, но затем выиграла пятую. Счет в матче 32:28 в пользу представительницы Польши.