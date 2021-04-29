Тансыккужина проиграла Садовской в шестом партии матча за титул чемпионки мира

Россиянка Тамара Тансыккужина проиграла польке Наталье Садовской в шестой партии за титул чемпионке мира по шашкам со счетом 5:7.

В игре с классическим контролем времени (1 час 20 минут + 1 минута на ход) и в быстрые шашки (20 минут + 5 секунд на ход) соперницы не смогли определить победителя, а потому судьбу партии пришлось решать в блице (5 минут + 3 секунды на ход). Садовская оказалась сильнее с минимально возможным перевесом 7:5.

Общий счет стал 39:33 в пользу шашистки из Польши. Матч за титул чемпионки мира должен продолжатся еще три дня, но, если одна из соперниц наберет 54 очка, победитель будет определен досрочно.