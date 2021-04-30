Президент Федерации шашек России: Такое поведение неприемлемо и заслуживает проведения расследования

27 апреля во время четвертого раунда финального матча флаг России был убран со стола экс-президентом Европейской федерации шашек Яцеком Павлицким.

«Флаг находился на столе, а также был приклеен к столу. Прямо во время игры одним из организаторов соревнований были убраны все опознавательные российские знаки. Руководство федерации выразило мнение, что подобное поведение организаторов соревнований в ходе проведения матча неприемлемо, нарушает этические нормы, заслуживает осуждения и проведения внутреннего расследования всемирной федерации для установления причин вышеуказанных действий и виновных лиц», — цитирует Никитина ТАСС.

Напомним, что из-за санкций, введенных ВАДА в отношении российских спортсменов, последним запрещено использовать национальную символику и гимн во время международных стартов.

После шести раундов счет в финале 39:33 в пользу Садовской. Победит спортсменка, которая первой наберет 54 очка.