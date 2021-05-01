Тансыккужина сократила отставание от Садовской до четырех в матче за шашечную корону

В седьмом раунде матча за титул чемпионки мира по шашкам россиянка Тамара Тансыккужина обыграла соперницу из Польши Наталию Садовская с результатом 7:5.

Общий счет по-прежнему в пользу Садовской – 44:40, но Тансыккужиной удалось сократить отставание до четырех очков.

Регламент матча предусматривает девять рандов, но можно одержать победу досрочно, набрав 54 очка.

Напомним, что во вторник секретарь матча Яцек Павлицкий прямо во время партии принял решение убрать со стола флаг России. Свои действия он объяснил рекомендациями WADA.