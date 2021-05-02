Россияне впервые в истории выиграли чемпионат Европы по бадминтону в смешанном парном разряде

Российские бадминтонсты Родион Алимов и Алина Давлетова обыграли представителей Великобритании Лорен Смит и Маркуса Эллиса в финале чемпионата Европы в смешанном парном разряде.

Встреча в Киеве завершилась со счетом 11:21, 21:16, 21:15 в пользу спортсменов из РФ. Для российских бадминтонистов это первая в истории победа на ЧЕ в смешанном парном разряде.

Ранее золото чемпионата Европы завоевали Владимир Иванов и Иван Созонов. Россияне были признаны победителями соревнований в парном разряде, так как один из соперников по финалу немец Марк Ламсфусс сдал положительный тест на коронавирус.