Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам в противостоянии с Садовской

Россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам, победив полячку Наталию Садовскую в девяти раундах.

Отметим, что представительница Польши вела в счете, и ей оставалось набрать одно очко для завоевания «шашечной короны». Но россиянка смогла сравнять счет (54-54). В решающем раунде соперницы сыграли вничью шесть раз подряд, но в седьмой партии, которая проходила в формате блица сильнее была Тансыккужина.

Напомним, что во время четвертого раунда организаторы турнира, который проходил в польской Варшаве, прямо во время партии отклеили стикер с российским триколором и убрали флаг Российской Федерации с игрового стола.