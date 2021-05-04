Тансыккужина отговорила ФШР требовать переигровки партии, во время которой убрали российский флаг

Россиянка Тамара Тансыккужина, которая сегодня защитила титул чемпионки мира по шашкам, отговорила Федерацию шашек России от подачи требования на переигровку партии, во время которой организаторы убрали российский флаг с игрового стола.

«Когда случился этот скандал, нам было очень неприятно, мы боялись, что она будет демотивирована, были настроены переиграть ту партию, собирали внеочередной президиум федерации по этому вопросу. Но тренер Тансыккужиной, ее муж и она сама попросили этого не делать, решили, что мы не должны так себя вести, что должны идти дальше, продолжать матч», - приводит слова президента Федерации шашек России Анатолия Никитина ТАСС.

Напомним, что соперницей Тансыккужиной была полячка Наталья Садовская и ей не хватило всего одного очка до общей победы над россиянкой.