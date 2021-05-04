Тансыккужина отговорила ФШР требовать переигровки партии, во время которой убрали российский флаг

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Аргентина - Примера не начался Атлетико Сармь 0 Химнасия и Эсг 0
Аргентина - Примера перерыв Эстудиантес 2 Платенсе 0 П1 1.01 Х 20.0 П2 29.0
Аргентина - Примера не начался Эстудиантес 0 Платенсе 0 П1 1.01 Х 20.0 П2 29.0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Торонто Мэйпл 0 П1 3.30 Х 4.40 П2 1.92
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Коламбус Блю Д 0 Нэшвилл Предат 0 П1 3.40 Х 4.20 П2 1.90
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Фл 0 Питтсбург Пинг 0 П1 3.20 Х 4.40 П2 1.95
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Каролина Харри 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 1.61 Х 4.70 П2 4.60
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НБА - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Пистон 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.78 П2 2.08
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.57 П2 2.45
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Баффало Сэйбрз 0 Нью-Йорк Айлен 0 П1 4.70 Х 4.50 П2 1.62
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Орлеан Пел 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.74 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Сент-Луис Блюз 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.66 Х 4.50 П2 4.40
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Атланта Хоукс 0 Портленд Трэйл 0 П1 1.74 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Уайл 0 Вегас Голден Н 0 П1 2.75 Х 4.10 П2 2.25
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Филадельфия Си 0 П1 3.10 П2 1.40
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.62 П2 2.35
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НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.02 Х 4.20 П2 3.10
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Колорадо Эвела 0 П1 4.90 Х 4.80 П2 1.57
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Кремонезе 0 П1 2.27 Х 3.30 П2 3.30
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Реджана 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Салернитана 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.00
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Лечче 0 П1 2.46 Х 3.10 П2 3.10
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Козенца 0 П1 1.42 Х 4.40 П2 8.80
Италия - Серия B 15:00 СПАЛ 0 Фрозиноне 0 П1 2.34 Х 3.10 П2 3.40
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Виртус Энтелла 0
04 мая 00:33
автор: Максим Скороходов

Тансыккужина отговорила ФШР требовать переигровки партии, во время которой убрали российский флаг

В четвертом раунде организаторы чемпионата мира убрали российский флаг с игрового стола прямо во время партии.

Россиянка Тамара Тансыккужина, которая сегодня защитила титул чемпионки мира по шашкам, отговорила Федерацию шашек России от подачи требования на переигровку партии, во время которой организаторы убрали российский флаг с игрового стола.

«Когда случился этот скандал, нам было очень неприятно, мы боялись, что она будет демотивирована, были настроены переиграть ту партию, собирали внеочередной президиум федерации по этому вопросу. Но тренер Тансыккужиной, ее муж и она сама попросили этого не делать, решили, что мы не должны так себя вести, что должны идти дальше, продолжать матч», - приводит слова президента Федерации шашек России Анатолия Никитина ТАСС.

Напомним, что соперницей Тансыккужиной была полячка Наталья Садовская и ей не хватило всего одного очка до общей победы над россиянкой.

источник: ТАСС
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