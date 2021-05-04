Тамара Тансыккужина: Если бы не инцидент с флагом, у нас был бы прекрасный матч

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Аргентина - Примера не начался Эстудиантес 0 Платенсе 0
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Коламбус Блю Д 0 Нэшвилл Предат 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 1.87
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Филадельфия Фл 1 Питтсбург Пинг 0 П1 3.10 Х 4.50 П2 1.97
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Каролина Харри 1 Чикаго Блэкхоу 0 П1 1.71 Х 4.60 П2 4.00
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Монреаль Канад 0 Торонто Мэйпл 1 П1 4.90 Х 4.90 П2 1.50
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Нью-Йорк Рейнд 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.46 Х 3.80 П2 2.46
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Нью-Джерси Дэв 0 Бостон Брюинз 0 П1 4.00 Х 4.60 П2 1.70
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 7' Детройт Пистон 16 Орландо Мэджик 9 П1 1.50 П2 2.60
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 6' Вашингтон Уиза 20 Индиана Пэйсер 16 П1 1.30 П2 3.50
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Баффало Сэйбрз 0 Нью-Йорк Айлен 1 П1 4.50 Х 4.60 П2 1.64
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Оттава Сенатор 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.90 Х 4.30 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Орлеан Пел 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.85 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Сент-Луис Блюз 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.66 Х 4.50 П2 4.40
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Атланта Хоукс 0 Портленд Трэйл 0 П1 1.74 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Уайл 0 Вегас Голден Н 0 П1 2.75 Х 4.10 П2 2.25
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.62 П2 2.35
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Филадельфия Си 0 П1 3.10 П2 1.40
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.02 Х 4.20 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.34 П2 3.40
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес Л 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.55 П2 1.54
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Колорадо Эвела 0 П1 4.90 Х 4.80 П2 1.57
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Асколи 0 П1 2.22 Х 3.10 П2 3.60
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Венеция 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.65
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Реджана 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Салернитана 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.00
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Кремонезе 0 П1 2.27 Х 3.30 П2 3.30
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Лечче 0 П1 2.46 Х 3.10 П2 3.10
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Брешия 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Козенца 0 П1 1.42 Х 4.40 П2 8.80
04 мая 01:01
автор: Максим Скороходов

Тамара Тансыккужина: Если бы не инцидент с флагом, у нас был бы прекрасный матч

Событие произошло в четвертом раунде противостояния за «шашечную корону».

Россиянка Тамара Тансыккужина, которая сегодня защитила титул чемпионки мира по шашкам, подвела общий итог серии игр против полячки Натальи Садовской.

«У нас очень хорошо складывался матч. Если бы не вмешательство лиц, которые позвонили и приказали ультимативно убрать флаг, то у нас был бы прекрасный матч», - приводит слова Тансыккужиной ТАСС.

Напомним, что во время четвертого раунда организаторы турнира, который проходил в польской Варшаве, прямо во время партии отклеили стикер с российским триколором и убрали флаг Российской Федерации с игрового стола.

По словам Польской федерации шашек, они исполняли требование WADA.

источник: ТАСС
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