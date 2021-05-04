Тамара Тансыккужина: Если бы не инцидент с флагом, у нас был бы прекрасный матч

Россиянка Тамара Тансыккужина, которая сегодня защитила титул чемпионки мира по шашкам, подвела общий итог серии игр против полячки Натальи Садовской.

«У нас очень хорошо складывался матч. Если бы не вмешательство лиц, которые позвонили и приказали ультимативно убрать флаг, то у нас был бы прекрасный матч», - приводит слова Тансыккужиной ТАСС.

Напомним, что во время четвертого раунда организаторы турнира, который проходил в польской Варшаве, прямо во время партии отклеили стикер с российским триколором и убрали флаг Российской Федерации с игрового стола.

По словам Польской федерации шашек, они исполняли требование WADA.