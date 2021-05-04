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04 мая 13:13
автор: Виктор Шарафудинов

Депутат Милонов: Победа нашей шашистки – лучший ответ польским чиновникам, которые хотели прогнуться

Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира, обыграв Наталью Садовскую из Польши.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов высказался по поводу победу россиянки Тамары Тансыккужиной на чемпионате мира по шашкам.

Напомним, что внимание общественности к соревнованиям привлек инцидент, когда секретарь матча за титул Яцек Павлицкий прямо во время четвертой партии принял решение убрать со стола флаг России. Свои действия он объяснил рекомендациями WADA.

«Победа нашей шашистки – лучший ответ польским чиновникам, которые хотели прогнуться, начали это делать и только себя опозорили в итоге, – цитирует Милонова Sport24.ru – Это был элемент психологического давления, и Тамара молодец, что справилась, перевернула игру и принесла победу нашей стране. Я очень рад, в нашем успехе не сомневался.

Но больше всего рад за польскую спортсменку, которая очень достойно себя повела. Это так приятно, что люди остаются людьми. То, что она убирала свой флаг в знак солидарности, стоит дорогого. Ее никто не принуждал, и уже осуждают польские радикалы за это. Главная победа – это то, что люди остаются людьми. Здесь победили обе: и наша, и полячка. Я хоть Польшу недолюбливаю, но польской спортсменке искренне желаю многих-многих побед. Она этого заслужила».

источник: Sport24.ru
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