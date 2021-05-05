Тамара Тансыккужина: Не исключаю вариант с экранизацией моей истории, это прям сюжет для фильма

Чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина считает, что ее победа над соперницей из Польши Натальей Садовской могла бы стать хорошей основой для кинофильма.

«Это самый запоминающийся матч и самая запоминающаяся победа в жизни, – отметила Тансыккужина в интервью для ТАСС. – Возможно, что это даже последний мой матч в карьере. Никто не знает, как сложится дальше. Это прям сюжет для фильма. Предложения экранизировать эту историю еще не поступали, однако я такой вариант не исключаю, посмотрим».

Общественность и СМИ обратили внимание на матч за титул чемпионки мира по шашкам после скандала, который произошел 27 апреля во время четвертого раунда. Секретарь матча Яцек Павлицкий прямо во время партии принял решение убрать со стола флаг России и табличку с фамилией Тансыккужиной. Свои действия он объяснил рекомендациями WADA.

Стоит отметить, что затем Садовская в знак солидарности с соперницей убрала со стола флаг Польши.

По ходу матча Тансыккужина уступала в счете, но в заключительный день одержала победу на тай-брейке, в седьмой раз завоевав титул чемпионки мира.