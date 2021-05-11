Глава Башкортостана наградил Тансыккужину орденом Дружбы народов

Глава Республики Башкиртостан Радий Хабиров наградил Тамару Тансыккужину орденом Дружбы народов.

Как сообщает ТАСС, награждение состоялось сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии во вторник, которое транслировалось в прямом эфире в интернете.

Напомним, что матч за титул чемпионки мира по шашкам, в котором Тансыккужиной противостояла польская спортсменка Наталия Садовская, вызвал общественный резонанс из-за скандала с российским флагом.

Секретарь матча Яцек Павлицкий прямо во время партии четвертого раунда принял решение убрать со стола флаг России и табличку с фамилией Тансыккужиной. Свои действия он объяснил рекомендациями WADA. Затем Садовская в знак солидарности с соперницей убрала со стола флаг Польши.

По ходу матча Тансыккужина уступала в счете, но в заключительный день одержала победу на тай-брейке, в седьмой раз завоевав титул чемпионки мира.