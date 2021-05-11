«Ак Барс» и «Рубин» выразили соболезнования родственникам погибших в казанской гимназии

Хоккейный клуб «Ак Барс» и футбольный клуб «Рубин» выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ столицы Татарстана.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших в казанской школе №175. Нападение на беззащитных детей – ужасное проявление жестокости и насилия, которым не должно быть места в нашем обществе. Мы скорбим вместе с Казанью, Татарстаном и всей страной», – говорится в сообщении в твиттере «Ак Барса».

В футбольном «Рубине» пожелали всем пострадавшим «скорейшего выздоровления».

Напомним, стрельба произошла утром, 11 мая в школе № 175 в Казани. По сообщениям телеканала «РЕН ТВ», число погибших увеличилось до 13 человек. Известно, что стрелявших было двое, один из подозреваемых был ликвидирован.