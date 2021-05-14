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«Лиге ветеранов спорта» – год!
14 мая 12:41
автор: Сергей Иванов

«Лиге ветеранов спорта» – год!

Общероссийской социальной программе «Лига ветеранов спорта» исполнился год! В самый разгар пандемии БК «Лига Ставок» вместе с Благотворительным фондом «Созвездие Добра» и Министерством спорта РФ запустили один из самых масштабных проектов по поддержке заслуженных спортсменов – «Лига ветеранов спорта».

Программа стартовала в Москве и Московской области. Дважды в месяц волонтёры Фонда стали доставлять корзины со здоровым питанием ветеранам. Но самым важным стали не продуктовые наборы, а то внимание, в котором так нуждались пожилые люди, оказавшись в нестандартной, непривычной и опасной ситуации самоизоляции.

На сегодняшний день «Лига ветеранов спорта» успешно работает уже в восьми городах России и охватывает почти 1 000 участников по всей стране. Среди них – заслуженные спортсмены пенсионного возраста, мастера спорта, олимпийские чемпионы, победители всесоюзных соревнований из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Брянска, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Калининграда, Астрахани.

Дмитрий Певцов, народный артист РФ, попечитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра»: «Я горжусь, что мне доверили возглавить движение в поддержку «Лиги ветеранов спорта». Я сам из спортивной семьи. И считаю, что именно спорт – важная составляющая жизни любого человека! Мой отец был известным спортсменом, заслуженным тренером СССР по современному пятиборью, а мама работала спортивным врачом. Для меня огромная честь – поддержать поколение советских спортсменов, которые прославляли нашу страну!»

Активное участие в «Лиге ветеранов» принимают представители спортивных федераций, депутаты и общественные деятели.

Одной из самых ярких страниц «Лиги ветеранов» стал цикл видеоинтервью «Легенды спорта», героями которого стали те, кто прославлял нашу страну на мировых пьедесталах.

Каждый из них видел столько, что хватило бы на несколько жизней!

Никита Симонян, легендарный нападающий «Спартака», ставший победителем Олимпиады-1956, лучший бомбардир красно-белых за всю историю клуба (160 голов), четырёхкратный чемпион СССР. Талантливый тренер, приводивший к золоту и «Спартак», и «Арарат». Опытный администратор. Мудрый функционер.

Александр Никитин, шахматный тренер, который когда-то подвёл Гарри Каспарова к чемпионскому трону.

Галина Горохова, фехтовальщица, трижды завоёвывала олимпийское золото в командном зачёте (1960, 1968, 1972), девять раз побеждала на первенствах мира, а в СССР и вовсе 22 раза выигрывала медали высшей пробы.

Лидия Иванова, гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка (1956, 1960). А ещё – жена Валентина Иванова, легендарного нападающего московского «Торпедо» и сборной СССР, чемпиона Мельбурна-1956 и обладателя Кубка Европы 1960.

Давид Берлин, тренер по баскетболу, чья жизнь тесно связана с женским «Спартаком». В 1949 году он основал эту команду, в 1978-м выиграл чемпионство СССР, трижды становился обладателем Кубка Ронкетти, и сумел воспитать восемь олимпийских чемпионок.

Александр Привалов, биатлонист, стоявший у истоков этого вида спорта. На Играх в Скво-Вэлли, в 1960 году, когда новый вид впервые был включён в программу Олимпиад, Александр Привалов завоевал бронзу, а через четыре года на Играх в Инсбруке взял серебро.

Юрий Гаврилов, футболист, чья биография тесно связана с московским «Спартаком».

Борис Игнатьев, тренер по футболу, который учился мастерству вместе с Львом Яшиным и Валентином Ивановым, перенимал опыт у Валерия Лобановского и Константина Бескова.

Алжан Жармухамедов, баскетболист, в истории которого было немало легендарных страниц – первая победа баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде.

Они – те, кто приносил славу нашему спорту и создавал его традиции. Они – легенды!

«Лига ветеранов спорта» – не просто благотворительная акция. Это социальная программа, которая объединила всё спортивное сообщество нашей страны в один из самых сложных исторических периодов. Проект по достоинству оценили в профессиональной среде. Совместная работа «Лиги Ставок» и Благотворительного фонда «Созвездие Добра» была признана важнейшей социальной инициативой и получила наивысший балл в рейтинге социальной ответственности российских букмекеров спортивного журнала «Большой спорт».

источник: «Советский спорт»
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