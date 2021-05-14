«Лиге ветеранов спорта» – год!

Одной из самых ярких страниц «Лиги ветеранов» стал цикл видеоинтервью «Легенды спорта» , героями которого стали те, кто прославлял нашу страну на мировых пьедесталах.

Дмитрий Певцов, народный артист РФ, попечитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра»: «Я горжусь, что мне доверили возглавить движение в поддержку «Лиги ветеранов спорта». Я сам из спортивной семьи. И считаю, что именно спорт – важная составляющая жизни любого человека! Мой отец был известным спортсменом, заслуженным тренером СССР по современному пятиборью, а мама работала спортивным врачом. Для меня огромная честь – поддержать поколение советских спортсменов, которые прославляли нашу страну!»

На сегодняшний день «Лига ветеранов спорта» успешно работает уже в восьми городах России и охватывает почти 1 000 участников по всей стране. Среди них – заслуженные спортсмены пенсионного возраста, мастера спорта, олимпийские чемпионы, победители всесоюзных соревнований из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Брянска, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Калининграда, Астрахани.

Программа стартовала в Москве и Московской области. Дважды в месяц волонтёры Фонда стали доставлять корзины со здоровым питанием ветеранам. Но самым важным стали не продуктовые наборы, а то внимание, в котором так нуждались пожилые люди, оказавшись в нестандартной, непривычной и опасной ситуации самоизоляции.

Каждый из них видел столько, что хватило бы на несколько жизней!

Никита Симонян, легендарный нападающий «Спартака», ставший победителем Олимпиады-1956, лучший бомбардир красно-белых за всю историю клуба (160 голов), четырёхкратный чемпион СССР. Талантливый тренер, приводивший к золоту и «Спартак», и «Арарат». Опытный администратор. Мудрый функционер.

Александр Никитин, шахматный тренер, который когда-то подвёл Гарри Каспарова к чемпионскому трону.

Галина Горохова, фехтовальщица, трижды завоёвывала олимпийское золото в командном зачёте (1960, 1968, 1972), девять раз побеждала на первенствах мира, а в СССР и вовсе 22 раза выигрывала медали высшей пробы.

Лидия Иванова, гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка (1956, 1960). А ещё – жена Валентина Иванова, легендарного нападающего московского «Торпедо» и сборной СССР, чемпиона Мельбурна-1956 и обладателя Кубка Европы 1960.

Давид Берлин, тренер по баскетболу, чья жизнь тесно связана с женским «Спартаком». В 1949 году он основал эту команду, в 1978-м выиграл чемпионство СССР, трижды становился обладателем Кубка Ронкетти, и сумел воспитать восемь олимпийских чемпионок.

Александр Привалов, биатлонист, стоявший у истоков этого вида спорта. На Играх в Скво-Вэлли, в 1960 году, когда новый вид впервые был включён в программу Олимпиад, Александр Привалов завоевал бронзу, а через четыре года на Играх в Инсбруке взял серебро.

Юрий Гаврилов, футболист, чья биография тесно связана с московским «Спартаком».

Борис Игнатьев, тренер по футболу, который учился мастерству вместе с Львом Яшиным и Валентином Ивановым, перенимал опыт у Валерия Лобановского и Константина Бескова.

Алжан Жармухамедов, баскетболист, в истории которого было немало легендарных страниц – первая победа баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде.

Они – те, кто приносил славу нашему спорту и создавал его традиции. Они – легенды!

«Лига ветеранов спорта» – не просто благотворительная акция. Это социальная программа, которая объединила всё спортивное сообщество нашей страны в один из самых сложных исторических периодов. Проект по достоинству оценили в профессиональной среде. Совместная работа «Лиги Ставок» и Благотворительного фонда «Созвездие Добра» была признана важнейшей социальной инициативой и получила наивысший балл в рейтинге социальной ответственности российских букмекеров спортивного журнала «Большой спорт».