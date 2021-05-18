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Болгария - Первая лига 17:30 Этыр 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.10 П2 4.80
Испания - Сегунда 20:00 Картахена 0 Альмерия 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.32
Англия - Премьер-лига 20:00 Саутгемптон 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.70 Х 3.90 П2 2.44
Англия - Первая лига 20:00 Оксфорд Юнайте 0 Блэкпул 0 П1 2.50 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 20:00 Манчестер Юнай 0 Фулхэм 0 П1 1.33 Х 5.70 П2 9.20
Болгария - Первая лига 20:00 Ботев В 0 Славия С 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 21:00 Брайтон энд Хо 0 Манчестер Сити 0 П1 6.80 Х 4.70 П2 1.50
Англия - Премьер-лига 22:15 Челси 0 Лестер Сити 0 П1 1.72 Х 3.80 П2 5.50
Испания - Сегунда 22:30 Понферрадина 0 Эспаньол 0 П1 4.20 Х 3.30 П2 1.98
Испания - Сегунда 22:30 Альбасете 0 Луго 0 П1 2.60 Х 2.85 П2 3.20
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Ванкувер Кэнак 0 Калгари Флэймз 0 П1 2.85 Х 4.20 П2 2.14
18 мая 09:00

Авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика» состоится 22-23 мая

Он пройдет на аэродроме «Чёрное» при поддержке Министерства культуры Московской области и администрации городского округа Балашиха.

- Фестиваль — это не только зрелищное шоу, но и образовательный формат, интересные и полезные занятия для детей, в то же время открытый диалог на самые актуальные темы “малой” авиации, частного пилотирования. Главные акценты 2021 года: космос, образование, безопасность и искусство. На территории фестиваля появится отдельная площадка, посвященная космосу, его изучению и освоению. В сотрудничестве с Министерством культуры Московской области мы готовим новые зоны, такие как площадка с кинотеатром, арт-зона. На фестивале гости смогут на практике познакомиться с новыми достижениями в области безопасности, проверить свои навыки и получить ответы от профессионалов: как пользоваться огнетушителем, не потеряться в лесу, оказать первую помощь, зачем в самолете кислородные маски, как оснащен спасательный вертолет и многое другое. Более того, состоятся официальные соревнования по самолетным гонкам, Чемпионат Московской области по вертолетному спорту, выступят ведущие пилотажные группы малой авиации России, мы впервые увидим выступление пилотажной группы на реактивных самолетах, одиночные показательные выступления от именитых призеров Чемпионата России, Европы и Мира, — рассказал генеральный продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий.

В этом году программа будет разделена на несколько тем: летная, соревновательная, детская интерактивная-образовательная и демонстрация самых интересных и перспективных достижений в рамках первой выставки АОН ЭКСПО.

Основная развлекательная часть будет состоять из зрелищных выступлений лучших пилотажных групп малой авиации страны и головокружительных виражей Чемпионов Мира и Европы. Зрители станут свидетелями всероссийского этапа соревнований по авиационным гонкам – трасса с пилонами 25 метров, пролеты самолетов на высоте 15 метров от земли, сумасшедшие скорости и адреналин — в рамках фестиваля пройдут первые официальные соревнования сезона 2021 — Кубок МАРЗ. В программе этого года экстремальный пилотаж от чемпионов Мира, выступление самой титулованной пилотессы мира Светланы Капаниной (семикратный абсолютный чемпион мира в женском зачете по самолетному спорту). Два дня пилоты гонок будут состязаться на звание самого лучшего.

Гостей ждет Чемпионат Московской области по вертолетному спорту, выставка и полеты ретро-самолетов, участие в соревнованиях самодельных летательных аппаратов, кинопоказы, площадка воздушных шаров, на которых можно будет подняться и увидеть весь аэродром с высоты птичьего полета. В рамках специально оборудованной трассы пройдут гонки на современных скоростных дронах, показательные выступления и мастер-классы, также будут продемонстрированы дроны специального промышленного назначения.

В программе также запланирован блок показательных выступлений и соревнований от Федерации сверхлегкой авиации. Федерация парашютного спорта предоставит возможность гостям фестиваля совершить свой первый виртуальный прыжок, авиационно-спортивный клуб RusJet покажет «в деле» свои новинки.

При поддержке Министерства культуры Московской области зрителям фестиваля будут доступные новые площадки. Мособлкино организует кинотеатр под открытым небом, с отличным экраном и удобными пуфиками. Сферический кинотеатр с куполом диаметром 5 метров, демонстрация видеоизображения происходит на внутреннюю часть купола на 360 градусов, специальное сферическое полузеркало создает «эффект присутствия». Всего за время фестиваля зрители смогут увидеть более 25 различных фильмов – от классики мирового кинематографа до самых интересных документальных фильмов про небо и космос. Подробное расписание можно посмотреть в разделе «Программа» на сайте фестиваля.

Совместно с ВНИИПО МЧС России организаторы фестиваля готовят масштабную интерактивную площадку, посвященную разработкам в области пожаротушения и индивидуальной безопасности. Большие машины, современные комбинезоны, каски и шлемы, а также роботизированные средства пожаротушения, не оставят равнодушным детей в возрасте от 0 до 99 лет.

Впервые на фестивале откроет работу профессиональный форум АОН ЭКСПО. Производители малой авиационной техники со всей страны представят свои инновационные разработки и серийные экземпляры. Гостям фестиваля представится уникальная возможность увидеть большую часть экспонатов впервые, задать все интересующие вопросы напрямую производителям и, при желании, оформить заказ прямо на фестивале. Часть экспонатов также примет участие в летной программе.

И, конечно, главные гости фестиваля — дети, получат больше возможностей окунуться в незабываемую атмосферу неба: ещё больше мастер-классов, игр, встреч и впечатлений. От совсем малышей до почти студентов запланировано более 20 мастер-классов от простейшей сборки бумажного самолета (все мы прекрасно знаем, что далеко не каждый бумажный самолет пролетит более пяти метров) до сборки планеров и тестового запуска на катапульте «братьев Райт», от создания своей первой ракеты до заклепки детали обшивки настоящего самолета. Спроектировать свой первый полет, освоить фристайл-технику, собрать и настроить квадрокоптер, познать азы аэрофотосъемки – для вас будет открыт специализированный Drone Camp от Московского колледжа бизнес-технологий.

22 и 23 мая для удобства посетителей фестиваля «Небо: теория и практика» в маршруты электропоездов Горьковского направления включена дополнительная остановка на станции “Черное”. Пригородные поезда — самый удобный вид транспорта, с помощью которого можно добраться до аэродрома.

источник: «Советский спорт»
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