Авиационный фестиваль «НЕБО: теория и практика» состоится 22-23 мая

- Фестиваль — это не только зрелищное шоу, но и образовательный формат, интересные и полезные занятия для детей, в то же время открытый диалог на самые актуальные темы “малой” авиации, частного пилотирования. Главные акценты 2021 года: космос, образование, безопасность и искусство. На территории фестиваля появится отдельная площадка, посвященная космосу, его изучению и освоению. В сотрудничестве с Министерством культуры Московской области мы готовим новые зоны, такие как площадка с кинотеатром, арт-зона. На фестивале гости смогут на практике познакомиться с новыми достижениями в области безопасности, проверить свои навыки и получить ответы от профессионалов: как пользоваться огнетушителем, не потеряться в лесу, оказать первую помощь, зачем в самолете кислородные маски, как оснащен спасательный вертолет и многое другое. Более того, состоятся официальные соревнования по самолетным гонкам, Чемпионат Московской области по вертолетному спорту, выступят ведущие пилотажные группы малой авиации России, мы впервые увидим выступление пилотажной группы на реактивных самолетах, одиночные показательные выступления от именитых призеров Чемпионата России, Европы и Мира, — рассказал генеральный продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий.

В этом году программа будет разделена на несколько тем: летная, соревновательная, детская интерактивная-образовательная и демонстрация самых интересных и перспективных достижений в рамках первой выставки АОН ЭКСПО.

Основная развлекательная часть будет состоять из зрелищных выступлений лучших пилотажных групп малой авиации страны и головокружительных виражей Чемпионов Мира и Европы. Зрители станут свидетелями всероссийского этапа соревнований по авиационным гонкам – трасса с пилонами 25 метров, пролеты самолетов на высоте 15 метров от земли, сумасшедшие скорости и адреналин — в рамках фестиваля пройдут первые официальные соревнования сезона 2021 — Кубок МАРЗ. В программе этого года экстремальный пилотаж от чемпионов Мира, выступление самой титулованной пилотессы мира Светланы Капаниной (семикратный абсолютный чемпион мира в женском зачете по самолетному спорту). Два дня пилоты гонок будут состязаться на звание самого лучшего.

Гостей ждет Чемпионат Московской области по вертолетному спорту, выставка и полеты ретро-самолетов, участие в соревнованиях самодельных летательных аппаратов, кинопоказы, площадка воздушных шаров, на которых можно будет подняться и увидеть весь аэродром с высоты птичьего полета. В рамках специально оборудованной трассы пройдут гонки на современных скоростных дронах, показательные выступления и мастер-классы, также будут продемонстрированы дроны специального промышленного назначения.

В программе также запланирован блок показательных выступлений и соревнований от Федерации сверхлегкой авиации. Федерация парашютного спорта предоставит возможность гостям фестиваля совершить свой первый виртуальный прыжок, авиационно-спортивный клуб RusJet покажет «в деле» свои новинки.