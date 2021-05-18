Кубок России по армрестлингу пройдет в Москве 29 мая

Турнир такого высокого уровня состоится в России впервые за долгое время, и пройдёт в рамках спортивного фестиваля Moscow Power Fest. Участие в Кубке подтвердили спортсмены из 15 государств. Российскую сборную представят спортсмены-лидеры мирового рейтинга.

Главным поединком вечера будет противостояние и матч-реванш на левую руку между участником «ТОП 8», чемпионом мира Дмитрием Трубиным из России и чемпионом мира Вячеславом Шараговичем из Белоруссии.

Зрители увидят также армфайт двух титулованных чемпионов – участника «ТОП 8» Давида Дадикяна и Сергея Евтушенко “mr.Banka”.

В рамках турнира для зрителей будут проведены состязания в таких дисциплинах как: workout, стритлифтинг, жим лёжа, армжимрестлинг, армлифтинг, строгий подъем на бицепс, гиревой спорт.

Трансляция поединков будет осуществляться в интернете и на десяти экранах площадки Кубка. Турнир пройдет 29 мая 2021 года в пространстве CyberSpace в ТЦ «Ривьера». Регистрация для зрителей и участников обязательна по ссылке.