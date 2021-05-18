Госдума рекомендовала зарплату для тренеров на селе в размере не менее 40 тысяч рублей

Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал установить минимальную зарплату для специалиста по физической культуре и спорту в размере 40 тысяч рублей в месяц.

Текст рекомендации был опубликован на официальном сайте Госдумы:

«Рекомендовать Минспорту России проработать вопрос с Минфином России, предусмотрев, что расчет компенсационных выплат (подъемных) на приобретение жилья специалисту должен определяться сроком его контракта, исходя из примерной суммы в 300 тысяч рублей за год контракта, а также установления заработной платы специалиста, согласившегося работать на селе, определив нижнюю ее границу не менее 40 тысяч рублей».

Правительственная программа «Спорт на селе» направлена на создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом на сельских территориях.