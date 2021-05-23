ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Молодёжное первенство 17:00 Чертаново-мол. 0 Химки-мол. 0 П1 2.28 Х 3.60 П2 2.60
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Умана Рейер 0
Испания - Сегунда 22:00 Фуэнлабрада 0 Спортинг Хихон 0 П1 4.50 Х 3.30 П2 1.92
Испания - Сегунда 22:00 Кастельон 0 Райо Вальекано 0 П1 4.10 Х 3.10 П2 2.10
Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Картахена 0 П1 1.73 Х 3.50 П2 5.50
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Понферрадина 0 П1 1.87 Х 3.30 П2 4.80
Испания - Сегунда 22:00 Леганес 0 Малага 0 П1 1.51 Х 3.90 П2 7.70
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 УД Логроньес 0 П1 1.51 Х 3.90 П2 7.70
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Алькоркон 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 4.00
Испания - Сегунда 22:00 Лас-Пальмас 0 Альбасете 0 П1 2.27 Х 3.00 П2 3.60
23 мая 21:07
автор: Виктор Шарафудинов

Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по водным видам спорта

С 10 по 23 мая Будапеште было разыграно 73 комплекта наград.

В Венгрии завершился чемпионат Европы по водным видам спорта.

Первое место в медальном зачете заняла сборная России. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград (всего 42).

Вторая место заняла команда Великобритания (12–13–7), третье – Италия (10–14–20), а четвертое – Украина (7–5–2).

У пловцов первое место заняли британцы с 11 золотыми, девять серебряными и шесть бронзовыми наградами. Россияне стали вторыми (9–5–8), а третьими – итальянцами (5–9–13).

В то же время представители России стали лучшими в прыжках в воду (5-4-4) и в синхронном плавании, где были выиграны шесть золотых медалей.

В плавании на открытой воде единственную российскую медаль завоевал Кирилл Абросимов, став бронзовым призером марафона на 25 км. Лучше всех в этом виде программы ЧЕ выступили итальянцы (3–2–3).

Следующий чемпионат Европы пройдет в августе 2022 года в Риме.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная США уверенно победила канадцев на чемпионате мираСборная России по хоккею разгромила ВеликобританиюЧМ-2021. День 1: Россия побеждает, Канаду бьёт ЛатвияРумынка, которая свела с ума фотографов и мужчин. ФотоТретьяк эмоционально отреагировал на поражение России на ЧМ«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?
«Спартак», до встречи. Как Головин вышел с «Монако» в Лигу чемпионов благодаря соседям по Лазурному берегу
В заключительном туре французской Лиги 1 «Монако» с Александром Головиным не смог обыграть в гостях «Ланс» (0:0), но благодаря победе «Ниццы» на выезде над «Лионом» (3:2) пробился в квалификацию Лиги чемпионов.
Видео всех голов ЧМХ 23.05.2021: Канада пропустила пять от США, Швеция проиграла Белоруссии
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге в третий соревновательный день: Норвегия - Италия, Великобритания - Словакия, Швеция - Белоруссия, Казахстан - Финляндия, Дания - Швейцария и Канада - США.
Слезы Суареса, респект от Гризманна и гибель юного фаната. Реакция на невероятное чемпионство «Атлетико»
Победа «Атлетико» в чемпионате Испании-2020/21 стала, безусловно, одним из главных событий уходящего клубного футбольного сезона.
Еще один такой матч — и Капризов вылетит в сборную России. Кириллу разбили нос и надежды на Кубок Стэнли
«Миннесота» третий раз подряд уступила «Вегасу» (0:4) в стартовом раунде Кубка Стэнли и уже через пару дней может завершить сезон, освободив Кирилла Капризова для сборной России.
«Были бы зрители — забили бы десять». Бадюков — о победе России над Великобританией
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча сборной России на ЧМ в Риге против британцев (7:1).
Повторим олимпийский финал Пхенчхана? Пока Россия и Германия смотрятся на ЧМ-2021 лучше всех
Чемпионат мира в Риге не успел по-настоящему разогнаться, а уже принес ряд удивительных результатов.
Победа за 1,003, или Как Россия порвала хоккейного карлика на британский флаг
Во втором матче на чемпионате мира по хоккею в Риге сборная России ожидаемо легко расправилась с Великобританией (7:1).
Видео всех голов ЧМХ 22.05.2021: семь русских пуль родоначальникам футбола, шведский шок от Дании
Видеообзоры шести матчей, которые запланированы на чемпионате мира по хоккею в Риге во второй соревновательный день: Дания - Швеция, Норвегия - Германия, Великобритания - Россия, Финляндия - США, Латвия - Казахстан и Чехия - Швейцария.
«Когда наши забросили чехам в меньшинстве, подумал: «Ничего себе». На ЧМХ-2021 с Мостовым
Знаменитый российский футболист и большой поклонник хоккея Александр Мостовой продолжает делиться с «Плеймейкером» впечатлениями от чемпионата мира в Риге.
Эта она диктовала кадровую политику «Спартака», а теперь ушла в знак протеста. Ставка на красоту #27
Очередной героиней нашей рубрики стала Зарема Салихова - спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая пробыла в совете директоров столичного футбольного клуба 18 дней.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

#HotMay Фитнес, бодибилдинг и модельный фитнес. Чемпионат России. 16.05.2021

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика