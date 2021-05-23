Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по водным видам спорта

В Венгрии завершился чемпионат Европы по водным видам спорта.

Первое место в медальном зачете заняла сборная России. Российские спортсмены завоевали 20 золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград (всего 42).

Вторая место заняла команда Великобритания (12–13–7), третье – Италия (10–14–20), а четвертое – Украина (7–5–2).

У пловцов первое место заняли британцы с 11 золотыми, девять серебряными и шесть бронзовыми наградами. Россияне стали вторыми (9–5–8), а третьими – итальянцами (5–9–13).

В то же время представители России стали лучшими в прыжках в воду (5-4-4) и в синхронном плавании, где были выиграны шесть золотых медалей.