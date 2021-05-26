Гарик Харламов разыграет легендарный автомобиль ВАЗ 2101 в «Казино Сочи»

Известный актер и шоумен Гарик Харламов стал амбассадором игорной зоны «Красная Поляна».
В 2021 году резидент Comedy Club и один из самых оригинальных актеров комического жанра будет принимать участие в главных событиях игорной зоны «Красная Поляна». В рамках сотрудничества шоумен станет лицом и голосом бренда, выступит в качестве ведущего мероприятий и вечеринок.
28 мая в «Казино Сочи», сразу после концерта рэпера Баста в WOW ARENA, популярный телеведущий проведет суперфинал розыгрыша раритетного ВАЗ 2101.
Напомним, раритетный ВАЗ 2101 1979 года выпуска разыгрывают среди подписчиков официального аккаунта в Instagram – Сasinosochiofficial. Розыгрыш необычного авто запустили 1 апреля. В течение двух месяцев подписчики выполняли креативные задания. Например, участвовали в челлендже «Мое первое авто». За самое оригинальное фото своей первой машины жюри начисляли специальные баллы – дополнительные «копейки».
Шансы выиграть в необычном розыгрыше выше у тех участников, кто выполнял все задания и таким образом повышал свой рейтинг количеством набранных «копеек». Борьба развернулась за раритетный ВАЗ 2101 1979 года выпуска: пробег 12 000 км, оригинальные запчасти, оригинальный металл, родные колеса made in USSR, 1 хозяин по ПТС.
28 мая состоится прямой эфир в аккаунте Сasinosochiofficial, во время которого Харламов с помощью генератора случайных чисел определит счастливого обладателя раритетной «Копейки». Также во время прямого эфира популярный комик разыграет и другие призы среди самых активных участников эфира.
Справка
Игорная зона «Красная Поляна» является лидером игорного рынка в Российской Федерации. Сегодня игорная зона «Красная Поляна» представлена тремя игорными заведениями: «Казино Сочи», залом игровых автоматов «Бонус» и казино «Бумеранг». В состав игорной зоны входят также театр, гостиница «Бонус», пятизвездочный отель Sochi Marriott Krasnaya Polyana, несколько ресторанов и спортивно-развлекательная площадка WOW ARENA.
За четыре года игорную зону посетили свыше двух млн человек человек из 155 стран мира. В заведениях игорной зоны «Красная Поляна» можно посетить различные шоу-программы, живые выступления музыкантов, тематические вечеринки, трансляции ведущих спортивных событий и интеллектуальные игры.
Игорная зона «Красная Поляна» стала центром притяжения российских туристов и иностранных гостей, любителей развлечений и игры в целом, приезжающих на целый пул игровых и развлекательных предложений. Формат игорной зоны как культурно-развлекательного центра, предлагающего целый спектр вариантов отдыха, позволил существенно расширить потенциальную аудиторию проекта и доказал востребованность нового вида развлечений в Сочи. Флагманский проект «Казино Сочи» получил статус «Лучшего развлекательного проекта класса люкс» по версии премии THE MOSCOW LIFE & BUSINESS AWARDS.