Гарик Харламов разыграет легендарный автомобиль ВАЗ 2101 в «Казино Сочи»

Известный актер и шоумен Гарик Харламов стал амбассадором игорной зоны «Красная Поляна».

В 2021 году резидент Comedy Club и один из самых оригинальных актеров комического жанра будет принимать участие в главных событиях игорной зоны «Красная Поляна». В рамках сотрудничества шоумен станет лицом и голосом бренда, выступит в качестве ведущего мероприятий и вечеринок.

28 мая в «Казино Сочи», сразу после концерта рэпера Баста в WOW ARENA, популярный телеведущий проведет суперфинал розыгрыша раритетного ВАЗ 2101.

Напомним, раритетный ВАЗ 2101 1979 года выпуска разыгрывают среди подписчиков официального аккаунта в Instagram – Сasinosochiofficial. Розыгрыш необычного авто запустили 1 апреля. В течение двух месяцев подписчики выполняли креативные задания. Например, участвовали в челлендже «Мое первое авто». За самое оригинальное фото своей первой машины жюри начисляли специальные баллы – дополнительные «копейки».

Шансы выиграть в необычном розыгрыше выше у тех участников, кто выполнял все задания и таким образом повышал свой рейтинг количеством набранных «копеек». Борьба развернулась за раритетный ВАЗ 2101 1979 года выпуска: пробег 12 000 км, оригинальные запчасти, оригинальный металл, родные колеса made in USSR, 1 хозяин по ПТС.