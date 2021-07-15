«Советский спорт» ищет авторов ленты новостей

Нам требуются авторы ленты новостей, в чьи обязанности входит отслеживание значимых и ключевых событий в мире спорта и их оперативное освещение на страницах сайта Sovsport.ru.

Основные требования к кандидатам – грамотный русский язык, погруженность в тему и знание всех основных видов спорта (не только футбола и хоккея). Опыт аналогичной работы приветствуется, но необязателен – все покажем, всему научим.

Присутствие в офисе и проживание в Москве или Московской области не требуются – мы готовы сотрудничать удаленно с авторами из любой точки мира. График – гибкий, зарплата – стабильная.

Присылайте свои резюме по адресу dk@sovsport.ru с пометкой «Работа в «Советском спорте».