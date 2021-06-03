Бату Хасиков: Мы возродили «Уралан», культура боления в Калмыкии очень высока

Обладатель нескольких чемпионских поясов в среднем весе, а ныне глава республики Калмыкия Бату Хасиков принял участие в гала-матче по хоккею Roscongress Cup в составе команды Петербургского экономического форума (ПМЭФ), победившей Администрацию Санкт-Петербурга со счетом 7:3. По завершении матча он поделился впечатлениями от игры, а также рассказал о развитии спорта в своем регионе.

- Впечатления от матча самые хорошие. Во-первых, потому что я люблю хоккей. Во-вторых, потому что в рамках ПМЭФ есть такие мероприятия, которые подчеркивают готовность, состязательный дух и демонстрируют, что спорт вне политики. Уровень игры идеален для такого мероприятия. Присутствуют и любители, и профессиональные игроки. Было много комбинационного и красивого хоккея.

Как человек, имеющий прямое отношение к спортивной индустрии, могу сказать, что в это вложена часть моей души. Для меня спорт это не только достижения – молодежи или моих земляков, – но в первую очередь воспитание и формирование правильных ценностей, формирование воли, стержня. В здоровом теле здоровый дух. Если молодежь примет спортивные принципы, то и в других делах будет добиваться цели, результата. Несмотря на сложности стремиться к победе.

Что мы делаем для этого в республике Калмыкия? Популяризируем спорт и создаем соответствующую инфраструктуру. Например, в этом месяце откроется первый в истории региона ледовый центр. У нас уже есть любительская команда, детишки записываются на хоккей, фигурное катание. Строятся различные уличные площадки, осуществляется поддержка сборных команд.

Безусловно, интерес со стороны бизнеса к спорту очень велик. Вижу, что представители бизнеса проявляют достаточную сознательность, понимают, что спорт без их поддержки развиваться не будет. Один из недавних прецедентов – мы возродили футбольный клуб «Уралан». Да, он сейчас играет не как ранее в высшей лиге, а только в третьей лиге, зато мы формируем систему, развиваем местный футбол и делаем ставку на местных ребят. А культура боления в Калмыкии высокая, - сказал Хасиков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» Артемом Зибраком.