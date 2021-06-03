Юрий Красовский: Надеемся, что наша добрая воля по поддержке спорта будет подкреплена законодательно

Президент компании «Лига ставок» Юрий Красовский на сессии «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегии развития» в рамках Петербургского международного экономического форума выразил надежду, что поддержка спорта со стороны букмекеров будет подкреплена законодательно.

- Для букмекеров, по закону, существуют обязательные отчисления. Они составляют 5% от ставок. Раньше это касалось только отечественного спорта, теперь уже речь идет обо всем спорте, что мы считаем логичным. Мне очень приятно, что эти целевые отчисления идут на развитие спорта на детско-юношеском уровне.

Раньше нашими героями были спортсмены, а сегодня дети знают длину яхт олигархов и марки часов. Надо исправлять эту ситуацию. Нам не только нужны Ковальчуки и Дзюбы, но и возможность показать их новому поколению детей. Благодаря ним мы направляем детей в спорт. Но телетрансляции стоят денег и закупаются на средства от рекламодателей, и эти средства мы выделяем добровольно.

Надеемся, что наша добрая воля по поддержке спорта будет подкреплена законодательно. Считаю, что в ближайшие годы целевые отчисления увеличатся, а в том, как эти средства распределяются между федерациями, мы никогда не участвовали. Сами федерации тоже должны делать хороший продукт и быть коммерчески успешными.

ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. В 2021 году «Советский спорт» является информационным партнером форума.