15 июня состоится заседание Отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджер

Федеральными и муниципальными властями выделяются средства на реализацию спортивных проектов, создание условий для занятий спортом, вовлечение городского населения в спортивную жизнь и развитие соответствующей инфраструктуры. Сотрудничество государства, бизнеса и спортиндустрии не ограничивается выделением бюджетов. Использование социальной составляющей и новых технологий рождает новые проекты и дает результаты и победы.

На встрече, которая начнется 15 июня в 16.00 (до 18:00), будут обсуждаться следующие вопросы:

- Кейсы передовых компаний и модели их сотрудничества со спортивной индустрией.

- Как правильно выстроить успешную модель сотрудничества?

- Что заставляет идти на новый формат сотрудничества?