15 июня состоится заседание Отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджер

Федеральными и муниципальными властями выделяются средства на реализацию спортивных проектов, создание условий для занятий спортом, вовлечение городского населения в спортивную жизнь и развитие соответствующей инфраструктуры. Сотрудничество государства, бизнеса и спортиндустрии не ограничивается выделением бюджетов. Использование социальной составляющей и новых технологий рождает новые проекты и дает результаты и победы.
На встрече, которая начнется 15 июня в 16.00 (до 18:00), будут обсуждаться следующие вопросы:
- Кейсы передовых компаний и модели их сотрудничества со спортивной индустрией.
- Как правильно выстроить успешную модель сотрудничества?
- Что заставляет идти на новый формат сотрудничества?
- Какое будущее у партнерства «не про деньги»?
Председатель комиссии – посол ФИФА Виктория Лопырева, преподаватель программы «Международный спортивный менеджмент и маркетинг», НИУ ВШЭ.
Модератор дискуссии - Вадим Ковалев, член комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности ОПРФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.
К участию в дискуссии приглашены:
Сергей Алтухов - директор Института спортивного менеджмента и права, профессор, ВШЮА НИУ ВШЭ, член СПК в сфере физической культуры и спорта;
Станислав Дружинин - председатель правления и генеральный директор Федерации регби России;
Наиль Измайлов - управляющий партнер RLC FC Fund Luxembourg;
Елена Истягина-Елисеева - профессор, заместитель председателя Комиссии ОПРФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ;
Оксана Косаченко - президент БФ «Система»;
Виктор Кудрявцев - начальник Управления разработки образовательных программ, Российский международный олимпийский университет, к.и.н., член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта;
Дмитрий Кузнецов - директор Высшей школы юриспруденции и администрирования, ординарный профессор НИУ ВШЭ, DBA, лидер HSE/FIFA/CIES Executive Programme in Sports Management;
Иван Кузнецов - генеральный директор АНО «Московский спорт»;
Кирилл Лата - руководитель QR Sports;
Светлана Петрачина - исполнительный директор АНО «Атом-спорт»;
Алексей Савула - руководитель службы спортивного маркетинга, Adidas;
Николай Яременко - главный редактор «Советского Спорта».