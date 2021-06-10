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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ПФЛ - Группа 3 не начался Сахалин 0 Квант 0
ПФЛ - Группа 3 13:00 Химки-М 0 Сатурн 0
ПФЛ - Группа 3 13:00 Строгино 0 Факел-М 0 П1 1.36 Х 4.90 П2 6.30
ПФЛ - Группа 3 15:00 Химик-Арсенал 0 Металлург-Видн 0 П1 1.32 Х 5.00 П2 7.00
ПФЛ - Группа 3 17:00 Красный 0 Авангард К 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Металлург Лп 0 Калуга 0 П1 1.46 Х 4.50 П2 5.20
ПФЛ - Группа 3 18:00 Салют Белгород 0 Знамя 0
ПФЛ - Группа 3 18:00 Рязань 0 Сокол 0 П1 2.30 Х 3.40 П2 2.70
Товарищеские матчи (сборные) 19:00 ЮАР 0 Уганда 0 П1 2.03 Х 2.85 П2 4.80
10 июня 10:00

15 июня состоится заседание Отраслевой комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджер

Сегодня бизнес активно инвестирует в спортивную индустрию. И эта поддержка носит все чаще системный характер: финансирование спортивных клубов и команд, реконструкция или возведение стадионов и спорткомплексов, поддержка и реализация проектов, направленных на вовлечение населения в активный образ жизни.

Федеральными и муниципальными властями выделяются средства на реализацию спортивных проектов, создание условий для занятий спортом, вовлечение городского населения в спортивную жизнь и развитие соответствующей инфраструктуры. Сотрудничество государства, бизнеса и спортиндустрии не ограничивается выделением бюджетов. Использование социальной составляющей и новых технологий рождает новые проекты и дает результаты и победы.

На встрече, которая начнется 15 июня в 16.00 (до 18:00), будут обсуждаться следующие вопросы:

- Кейсы передовых компаний и модели их сотрудничества со спортивной индустрией.

- Как правильно выстроить успешную модель сотрудничества?

- Что заставляет идти на новый формат сотрудничества?

- Какое будущее у партнерства «не про деньги»?

Председатель комиссии – посол ФИФА Виктория Лопырева, преподаватель программы «Международный спортивный менеджмент и маркетинг», НИУ ВШЭ.

Модератор дискуссии - Вадим Ковалев, член комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности ОПРФ, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров.

К участию в дискуссии приглашены:

Сергей Алтухов - директор Института спортивного менеджмента и права, профессор, ВШЮА НИУ ВШЭ, член СПК в сфере физической культуры и спорта;

Станислав Дружинин - председатель правления и генеральный директор Федерации регби России;

Наиль Измайлов - управляющий партнер RLC FC Fund Luxembourg;

Елена Истягина-Елисеева - профессор, заместитель председателя Комиссии ОПРФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ;

Оксана Косаченко - президент БФ «Система»;

Виктор Кудрявцев - начальник Управления разработки образовательных программ, Российский международный олимпийский университет, к.и.н., член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта;

Дмитрий Кузнецов - директор Высшей школы юриспруденции и администрирования, ординарный профессор НИУ ВШЭ, DBA, лидер HSE/FIFA/CIES Executive Programme in Sports Management;

Иван Кузнецов - генеральный директор АНО «Московский спорт»;

Кирилл Лата - руководитель QR Sports;

Светлана Петрачина - исполнительный директор АНО «Атом-спорт»;

Алексей Савула - руководитель службы спортивного маркетинга, Adidas;

Николай Яременко - главный редактор «Советского Спорта».

источник: «Советский спорт»
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ПМЭФ'21 Гала-матч по хоккею. 02.06.2021

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