Собянин объявил выходными дни с 15 по 19 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об ужесточении в городе ограничений, связанных с увеличением темпа распространения коронавирусной инфекции.

«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года.

Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня», - сообщил Собянин в своем блоге.

В частности, предприятиям снова рекомендовано перевести до 30 процентов своих сотрудников, не вакцинированных от коронавируса, на удаленную работу. В парках закроются аттракционы и детские площадки. Общепит и заведения развлекательной сферы закроют свои двери с 23:00 до 06:00. Фуд-корты и детские комнаты не будут принимать посетителей.

Напомним, за последние сутки количество заболевших в Москве снова увеличилось и составило 6701 человек.