ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Уэльс 0 Дания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Австрия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Нидерланды 0 Чехия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Бельгия 0 Португалия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Хорватия 0 Испания 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Франция 0 Швейцария 0
«Лига ветеранов спорта» признана лучшим социальным проектом России
25 июня 16:51

«Лига ветеранов спорта» признана лучшим социальным проектом России

В России объявлены итоги национальной программы «Лучшие социальные проекты» — одного из самых масштабных мероприятий в сфере корпоративно-социальной ответственности в нашей стране. Оно направлено на поощрение общественных инициатив и бизнес-практик в области КСО и благотворительности.

«Лига Ставок» — первая букмекерская компания России, которая благодаря своей активной социальной деятельности стала победителем в номинации «Благотворительность» с общероссийской социальной программой «Лига ветеранов спорта». Проект получил высшую награду и вошёл в финальный каталог лучших социальных проектов России!

Программа заработала в самый разгар пандемии при непосредственном участии Благотворительного фонда «Созвездие Добра», БК «Лига Ставок» и Министерства спорта РФ. Волонтёры регулярно доставляют корзины со здоровым питанием ветеранам спорта.

«Первый же месяц работы показал, насколько ценной и востребованной оказалась предложенная помощь. Но самым важным стали не продуктовые наборы, которые мы стали доставлять ветеранам, а то внимание, в котором так нуждались пожилые люди, оказавшись в нестандартной, непривычной и опасной ситуации самоизоляции», — рассказал директор по КСО «Лиги Ставок» и соучредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Виталий Мнацаканов.

На сегодняшний день «Лига ветеранов спорта» — один из самых масштабных проектов по поддержке заслуженных спортсменов нашей страны.

Программа успешно работает уже в восьми городах и охватывает более 600 участников по всей России. Среди них — заслуженные спортсмены пенсионного возраста, мастера спорта, олимпийские чемпионы, победители всесоюзных соревнований из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Брянска, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Калининграда, Астрахани.

«Лига ветеранов спорта» за время своей работы по-настоящему сплотила спортивное сообщество нашей страны.

Активное участие в «Лиге ветеранов» принимают представители спортивных федераций, депутаты и общественные деятели. Так, в Брянской области большую организационную поддержку оказывает депутат Госдумы и президент Федерации бокса Брянской области Николай Валуев, в Ростовской области — депутат Госдумы Юрий Кобзев, в Чувашии — президент Федерации баскетбола Чувашии Сергей Худаев, в Астрахани — депутат Госдумы Леонид Огуль. Амбассадором программы с недавнего времени выступает Дмитрий Певцов — народный артист и попечитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра».

источник: БК «Лига Ставок»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Игорь Акинфеев оценил выступление сборной России на Евро-2020Бузова, бутылки и венгерские ценности. Главные скандалы вокруг Евро-2020Олимпиада в Токио будет "безалкогольной"Резкое заявление Хабиба о сборной России по футболуСколько получают футболисты сборной РоссииНиколаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках сзади
Браво, УЕФА, прости, Роналду. Почему отмена правила выездного гола сделает футбол лучше
УЕФА. наконец, решился отменить правило, которое портило еврокубковые соревнования.
С Россией конкурировали Дания, Бельгия и… Венгрия. Букмекерский обзор группового этапа Евро-2020
Подводим итоги завершившейся накануне групповой стадии чемпионата Европы на основе данных, предоставленных «Плеймейкеру» букмекерской компанией «Лига Ставок».
Евро-2020 — рай для любителей ставить на низ желтых карточек. Судейские итоги группового этапа
Пандемийный чемпионат Европы уникален по многим статистическим показателям - например, по аномальному количеству автоголов, которых набралось уже 8. Но еще больше поражает невероятно скупое на предупреждения и удаления судейство.
Англия, гуд-бай? Расклады на 1/8 финала Евро-2020
«Плеймейкер» представляет восемь матчей первого раунда плей-офф чемпионата Европы, который взял небольшую паузы после огненного группового этапа.
Нет Кучерова — нет победы. Травма русского суперфорварда отменила выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли
В шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «молнии» в дебюте потеряли из-за травмы Никиту Кучерова, после чего «Нью-Йорк Айлендерс» вырвал победу в овертайме (3:2) – и теперь финалист определится в седьмой игре.
В 10 минутах от катастрофы. Как Германия чуть не пролетела мимо плей-офф Евро-2020, а Роналду повторил мировой рекорд
Два заключительных матча группового раунда чемпионата Европы завершились с одинаковым счетом 2:2, при этом немцы спаслись от досрочного вылета в последний момент, а Криштиану Роналду стал сорекордсменом по голам за сборную (109).
Видео всех голов Евро-2020 23.06.2021: Франция сыграла вничью с Португалией, Германия спаслась с Венгрией
Видеообзоры четырех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 23 июня: Швеция - Польша, Словакия - Испания, Португалия - Франция, Германия - Венгрия.
Португалия — Франция: прямая трансляция матча группы F на Евро-2020 23.06.2021
23 июня 2021 года в Будапеште состоится матч 3-го тура в группе F между сборными Португалии и Франции.
Желто-синий самый сильный. Как Швеция победила Польшу и вывела Украину в плей-офф Евро-2020
Победа Швеции над поляками в Санкт-Петербурге (3:2) вкупе с разгромом испанцами словаков в Севилье (5:0) обеспечила Украине путевку в 1/8 финала как одной из четырех лучших команд, занявших третьи места в группах.
Ще не вмерла… Как Украине пройти на Евро-2020 дальше России: полный расклад
23 июня завершается групповой этап чемпионата Европы. От исхода матчей в группах Е и F зависит, попадет ли в 1/8 финала сборная Украины, которая, как и наша команда, набрала три очка, но заняла не четвертое, а третье место в своем квартете.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика