«Лига ветеранов спорта» признана лучшим социальным проектом России

«Лига Ставок» — первая букмекерская компания России, которая благодаря своей активной социальной деятельности стала победителем в номинации «Благотворительность» с общероссийской социальной программой «Лига ветеранов спорта». Проект получил высшую награду и вошёл в финальный каталог лучших социальных проектов России!

Программа заработала в самый разгар пандемии при непосредственном участии Благотворительного фонда «Созвездие Добра», БК «Лига Ставок» и Министерства спорта РФ. Волонтёры регулярно доставляют корзины со здоровым питанием ветеранам спорта.

«Первый же месяц работы показал, насколько ценной и востребованной оказалась предложенная помощь. Но самым важным стали не продуктовые наборы, которые мы стали доставлять ветеранам, а то внимание, в котором так нуждались пожилые люди, оказавшись в нестандартной, непривычной и опасной ситуации самоизоляции», — рассказал директор по КСО «Лиги Ставок» и соучредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Виталий Мнацаканов.

На сегодняшний день «Лига ветеранов спорта» — один из самых масштабных проектов по поддержке заслуженных спортсменов нашей страны.

Программа успешно работает уже в восьми городах и охватывает более 600 участников по всей России. Среди них — заслуженные спортсмены пенсионного возраста, мастера спорта, олимпийские чемпионы, победители всесоюзных соревнований из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Брянска, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Калининграда, Астрахани.