Кубок мира и Кубки Кремля соберут лучших спортсменов по бальным танцам 17 июля

Это будет XXIV Кубок, организованный и проводимый Российским танцевальным союзом (РТС) и его президентом, заслуженным деятелем искусств России, Станиславом Поповым.

За один вечер на паркет выйдут более ста пар профессионалов, любителей и Pro-Am, чтобы разыграть пять кубков по европейской и латиноамериканской программах.

Основной турнир - Кубок мира по латиноамериканским танцам – подарит напряженное и красивейшее состязание между лучшими российскими профессиональными парами и парами из США, Украины, Исландии. Чемпионы России 2021 года Кирилл Белоруков и Виктория Харченко, вице-чемпионы Владимир Литвинов и Ольга Николаева, финалисты чемпионата РТС Кирилл Воронин и Татьяна Косенко вступят в элегантное соперничество с Александром Алтуховым и Шайен Мурилло, Андреем Козловским и Астой Сигвалдадоттир, Антоном Нестерко и Дарьей Марущенко в программе по 5 танцам: самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль и джайв. Задача каждой пары будет показать свой лучший танец не только зрителям, но и признанным судьям международного уровня из Италии, Украины, Великобритании, Германии, США, Латвии и, безусловно, России. Чемпионами XXIII Кубка, прошедшего в 2019 году, были многократные финалисты чемпионатов мира и вице-чемпионы Европы по версии WDC (Всемирного танцевального совета) Кирилл Белоруков и Полина Телешова. Но пара рассталась в прошлом году, и Кирилл Белоруков с новой партнершей Викторией Харченко будет стремиться оставить этот титул за собой, создавая напряжение всем соперникам на паркете.

Среди любителей будут разыграны два Кубка Кремля по латине и стандарту. В этих двух турнирах болельщики также станут свидетелями высококонкурентной борьбы за пьедестал и Кубок: между действующими чемпионами России Ильей Головченко и Кристиной Богословской и вице-чемпионами 2021 Александром Борисовым и Софьей Щипской в европейской программе; вице-чемпионами России 2021 Дмитрием Семьешкиным и Кариной Задоян и бронзовыми призерами Михаилом Поповым и Анастасией Дубровской в латиноамериканской программе.

Интересными и захватывающими станут еще два Кубка Кремля в новой, набирающей быструю популярность в России, категории Про-Эм (Профессионал/Любитель – Professional/Amateur). Двадцать шесть великолепно подготовленных пар выступят и в европейской, и в латиноамериканской программах и сделают этот вечер также не забываемым для всех зрителей Кубка мира.

Не только различными турнирами славится Кубок мира в Кремле, но и красивейшей эмоциональной программой произвольного танцевания в различных стилях. Станислав Попов каждый Кубок приглашает настолько именитых и выдающихся спортсменов с уникальными номерами, что зрителям удается прожить целые истории взаимоотношений мужчины и женщины и в аргентинском танго, и в Ehibition (смесь латиноамериканского танца и современного балета), и в латиноамериканском шоу… Такая программа всегда держится им в секрете, но на этот раз он анонсировал выступление легендарных Ханны Картунен и Виктора да Силва, которые, после возвращение Ханны на паркет после долгого восстановления из-за травмы, создали и представят новый номер в стиле Ehibition.

Кубки мира - это всегда светское событие! Турнир любим известными политиками, представителями шоу-бизнеса, выдающимися спортсменами и многочисленными представителями СМИ. Всегда транслируются онлайн и показываются в телеверсиях на каналах НТВ+: Матч, Арена, Наша страна и другие. Все выступления спортсменов проходят под живую музыку, а в перерывах между турнирами все желающие имеют уникальную возможность самим танцевать на значимом для всего мира легендарном паркете! На этот раз сопровождать танцы для публики своим выступлением будет Марина Палома, исполняющая композиции Цезарии Эйворы в стиле морно и фаду.

Кубок мира 2021: Государственный Кремлевский дворец, начало 17.00.