Невероятная гибкость для гладкого бритья

Ежедневно многие мужчины, предпочитающие бритье, сталкиваются с одной и той же проблемой – единичные волоски, которые остаются на сложных участках лица и шеи. Многие воспринимают это как неизбежность, но Braun всегда прислушивается к пожеланиям своих покупателей и стремится сделать жизнь лучше с помощью своих инновационных разработок.
Именно поэтому компания представила бритвы нового поколения: Series 5, Series 6 и Series 7. У каждой из них специально разработанная эргономичная рукоятка, которая удобно лежит в руке и гарантирует комфортное бритье без лишних движений.
Минимальные усилия — максимальный результат.
Braun Series 7
Для гладкого бритья. Даже на сложных участках.
360° Flex — революционная плавающая головка, которая благодаря постоянному контакту с кожей повторяет все изгибы лица и шеи, позволяя добраться до каждого волоска. Результат – идеальная гладкость даже на сложных участках.
Braun Series 6
Для чистого бритья. Невероятный комфорт для чувствительной кожи.
Бритвенная головка SensoFlex повторяет контуры лица, уменьшая давление на кожу без ущерба для конечного результата. Дерматологические тесты показали, что Series 6 обеспечивает блестящий результат при максимально нежном воздействии на кожу.
Braun Series 5
Простота в обращении. Чистое и гладкое бритье.
Используемая в Series 5 система EasyClean пропускает воду через отверстие в головке бритвы, позволяя смывать волоски, не снимая головку. Поэтому, чтобы полностью очистить устройство после бритья, достаточно просто сполоснуть его под краном.
Больше возможностей для вашей бритвы с насадками EasyClick
На Braun Series 5, 6 и 7 можно использовать насадки EasyClick. Они за считанные секунды превращают бритву в многофункциональное устройство. Один щелчок – и у вас в руках триммер для бороды, точечный триммер, устройство для тела или триммер для поддержания трехдневной щетины. Также в комплект входит чистящая щеточка.