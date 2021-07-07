Невероятная гибкость для гладкого бритья

Ежедневно многие мужчины, предпочитающие бритье, сталкиваются с одной и той же проблемой – единичные волоски, которые остаются на сложных участках лица и шеи. Многие воспринимают это как неизбежность, но Braun всегда прислушивается к пожеланиям своих покупателей и стремится сделать жизнь лучше с помощью своих инновационных разработок.

Именно поэтому компания представила бритвы нового поколения: Series 5, Series 6 и Series 7. У каждой из них специально разработанная эргономичная рукоятка, которая удобно лежит в руке и гарантирует комфортное бритье без лишних движений.

Минимальные усилия — максимальный результат.

Braun Series 7

Для гладкого бритья. Даже на сложных участках.