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Невероятная гибкость для гладкого бритья
07 июля 11:02

Невероятная гибкость для гладкого бритья

Braun представляет новые бритвы Series 5, 6 и 7 с интуитивной технологией и революционным дизайном

Ежедневно многие мужчины, предпочитающие бритье, сталкиваются с одной и той же проблемой – единичные волоски, которые остаются на сложных участках лица и шеи. Многие воспринимают это как неизбежность, но Braun всегда прислушивается к пожеланиям своих покупателей и стремится сделать жизнь лучше с помощью своих инновационных разработок.

Именно поэтому компания представила бритвы нового поколения: Series 5, Series 6 и Series 7. У каждой из них специально разработанная эргономичная рукоятка, которая удобно лежит в руке и гарантирует комфортное бритье без лишних движений.

Минимальные усилия — максимальный результат.

Braun Series 7

Для гладкого бритья. Даже на сложных участках.

360° Flex — революционная плавающая головка, которая благодаря постоянному контакту с кожей повторяет все изгибы лица и шеи, позволяя добраться до каждого волоска. Результат – идеальная гладкость даже на сложных участках.

Braun Series 6

Для чистого бритья. Невероятный комфорт для чувствительной кожи.

Бритвенная головка SensoFlex повторяет контуры лица, уменьшая давление на кожу без ущерба для конечного результата. Дерматологические тесты показали, что Series 6 обеспечивает блестящий результат при максимально нежном воздействии на кожу.

Braun Series 5

Простота в обращении. Чистое и гладкое бритье.

Используемая в Series 5 система EasyClean пропускает воду через отверстие в головке бритвы, позволяя смывать волоски, не снимая головку. Поэтому, чтобы полностью очистить устройство после бритья, достаточно просто сполоснуть его под краном.

Больше возможностей для вашей бритвы с насадками EasyClick

На Braun Series 5, 6 и 7 можно использовать насадки EasyClick. Они за считанные секунды превращают бритву в многофункциональное устройство. Один щелчок – и у вас в руках триммер для бороды, точечный триммер, устройство для тела или триммер для поддержания трехдневной щетины. Также в комплект входит чистящая щеточка.

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