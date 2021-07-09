Федора Конюхова и «Лигу Ставок» увековечили в настенной живописи Чили

Жители морского города-порта Вальпараисо в Чили, откуда в декабре 2021 года Конюхов планирует начать свой путь, с нетерпением ждут приезда путешественника, а известный чилийский дуэт художников Самми Эспиноза Олеа и Синтии Агилера Эспиноза настолько вдохновился будущим плаванием, что супруги украсили один из домов города уникальным ярким граффити с изображением Федора Конюхова. Не забыли художники и о «Лиге Ставок», лаконично вписав ее в настенную живопись.

Вальпараисо по праву называют «городом холмов и граффити». Сотни ярких муралов — больших изображений на стенах зданий и сооружений — придают ему неповторимый облик и делают одной из мировых столиц стрит-арта.

«Когда мы узнали о проекте Nova, он показался нам очень интересным, даже немного сумасшедшим, — рассказывает Самми. — Сама мысль связать великого русского путешественника с Вальпараисо была захватывающей. Нам захотелось рассказать историю этого человека и его невероятных путешествий, подчеркнуть, что его поддерживают по всему миру. То, что он пытается донести до человечества, очень близко нашим ценностям: свобода быть собой, путешествия, любовь к миру и природе».

Создание изображения размером 2х2,5 м заняло два дня. Оно выполнено в стилистике мурализма — направления живописи, опирающегося на традиции национального искусства Мексики.

«Этот подарок стал для меня приятной неожиданностью, — делится Федор Конюхов. — Я несколько раз бывал в регионе Вальпараисо во время предыдущих экспедиций и сохранил о нем самые приятные воспоминания. Это колоритное, живое место с искренними людьми. Я признателен Самми, Синтии и всем жителям города за интерес ко мне и проекту Nova. Надеюсь, в декабре мы сможем встретиться лично и пообщаться. Я ведь тоже художник, и нам точно будет о чем поговорить».

Проект NOVA — очередной вызов Федора Конюхова стихиям, человеческим и технологическим возможностям. Катамаран представляет из себя маломерное двухкорпусное судно океанского класса, длиной 11 и шириной 7 метров, способное развить скорость до 5-7 узлов. Энергетическая силовая установка уникального судна является полностью электрической и не загрязняет океан и атмосферу. Современные технологии позволяют вести различные наблюдения, осуществлять фото- и видеосъемку, забор проб воды, а также проводить измерения без участия человека.